20 Ноября 2018
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Политика В России

Богатые тоже плачут. Депутаты Госдумы пожаловались на служебные машины и квартиры

На пленарном заседании Государственной думы депутаты пожаловались на недостаточное внимание к себе со стороны управления делами "нижней палаты". Парламентарии заявили, что у них не интересуются, довольны ли они условиями обслуживания и проживания и не дают дополнительных машин, передает корреспондент Накануне.RU.
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Первым с критикой управления выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что ему отказали в дополнительной служебной машине, хотя свободный транспорт имеется.

"У нас есть управляющий делами. Хоть раз он пришел во фракцию и спросил: депутаты, вам нравятся помещения, машины, обслуживание, дома, где вы живете? Ни разу! Нас ни во что не ставят! При одном президенте расстреляли в парламент, при другом не замечают", - заявил Жириновский.

Позднее его поддержал коммунист Владимир Бортко, он пожаловался на регулярно опаздывающие рабочие машины.

"Странная вещь, машины, которую я заказа вчера в 9 часов, не было. Казалось бы ерунда, но это становится системой. Четырем дня назад я заказывал машину и меня попросили подождать час. Три дня назад заказывал машину за день, но в девять часов она только выезжала с Георгиевского проспекта", - возмущался парламентарий.

Спикер Госдумы попросил управление делами парламента взять на контроль вопросы, озвученные депутатами.

Ранее, напомним, на маленькую зарплату пожаловалась депутат Госдумы Вера Ганзя, в месяц парламентарий получает 380 тыс. руб. После этого сбор средств для депутата организовал екатеринбургский благотворительный фонд.

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Богатые тоже плачут. Депутаты Госдумы пожаловались на служебные машины и квартиры

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Теги: госдума, Бортко, Жириновский



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