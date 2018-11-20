Мигрант, прыгнувший в Москву-реку с Крымского моста, получил 10 суток ареста

В Москве задержан молодой человек, прыгнувший с Крымского моста. Ему назначено 10 суток ареста.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД по ЦАО столицы, ранее в Сети появился видеоролик, на котором неизвестный поджег свою верхнюю одежду, а затем прыгнул с Крымского моста прямо в Москву-реку. Полицейские провели свою проверку, в результате чего был установлен и задержан гражданин, нарушивший общественный порядок: им оказался 22-летний гость из ближнего зарубежья.

В отношении мигранта составлен протокол об административном нарушении по статье "Мелкое хулиганство". Замоскворецким районным судом ему назначен арест сроком на 10 суток.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве был задержан пьяный мужчина, пытавшийся сжечь консьержку, которая не пустила его к девушке.