19 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

Пьяный москвич пытался сжечь консьержку, которая не пустила его к девушке

На юго-западе Москвы пытались убить консьержку. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось ночью 17 ноября в подъезде жилого дома по улице Маршала Савицкого: из-за конфликта с консьержкой мужчина заблокировал ее дверь креслом и поджег. В подъезде начался пожар.

Несмотря на высокую температуру и сильный дым женщина смогла выбить дверь и покинуть помещение, но получила ожоги. Предполагаемый поджигатель был задержан.

На допросе мужчина 1980 года рождения пояснил, что в тот вечер был пьян, а консьержка не пустила его к знакомой девушке. При этом свое поведение злоумышленник объяснить не смог.

Возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

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Пьяный москвич пытался сжечь консьержку, которая не пустила его к девушке

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Теги: Москва, консьержка, покушение, убийство



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