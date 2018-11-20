20 Ноября 2018
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Руководство "ВКонтакте" разрешило пользователям скачивать свой профиль

Руководство социальной сети "ВКонтакте" разрешило пользователям загружать архив с данными о себе, которые хранятся на серверах компании.

Как сообщил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, многие пользователи не понимали, как информация о них обрабатывается и для чего она может использоваться, так как собираемые данные не всегда отображаются в интерфейсах соцсети. Теперь пользователи получили возможность загружать копии этих данных в архиве в свой компьютер, что позволит получить представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте.

В настоящее время выгрузка работает в тестовом режиме. Перед скачиванием, архив можно будет зашифровать с помощью персонального ключа OpenPGP, сообщает Lenta.ru.

Сегодня запросить данные, которые собрала соцсеть, а также потребовать их удалить, имеют право только граждане и резиденты Евросоюза - там несколько месяцев назад вступил в силу закон о защите персональных данных. Он носит экстерриториальный характер, поэтому ему должны подчиняться зарубежные компании, занимающиеся сбором данных в ЕС. В случае отказа компания может заплатить штраф.

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Руководство "ВКонтакте" разрешило пользователям скачивать свой профиль

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Теги: ВКонтакте, соцсети



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