В доме на юго-западе Москвы обнаружено мумифицированное тело пенсионерки

В жилом доме на юго-западе Москвы обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Тело женщины 1939 года рождения найдено 15 ноября днем в квартире дома на улице Генерала Тюленева.

Следователи не обнаружили следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. "Предположительная давность наступления смерти не менее 7 месяцев назад", - говорится в сообщении.

Причины смерти определит судебно-медицинская экспертиза.