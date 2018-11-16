В доме на юго-западе Москвы обнаружено мумифицированное тело пенсионерки
В жилом доме на юго-западе Москвы обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.
Тело женщины 1939 года рождения найдено 15 ноября днем в квартире дома на улице Генерала Тюленева.
Следователи не обнаружили следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. "Предположительная давность наступления смерти не менее 7 месяцев назад", - говорится в сообщении.
Причины смерти определит судебно-медицинская экспертиза.