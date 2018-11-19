19 Ноября 2018
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В Красноярске вице-спикер заксобрания выпал из окна. Недавно из того же дома выпал вице-мэр

Погиб вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, тело 48-летнего депутата нашли под окнами его квартиры. Отмечается, что жил Алексей Клешко на 12 этаже, по предварительным данным, квартира была заперта изнутри.

Последний пост на странице Клешко – текст о посещении им Свято-Успенского мужского монастыря. Там погибший отстоял службу 17 ноября.

Последний пост вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко в Facebook(2018)|Фото: Страница Алексея Клешко в Facebook

"Был на вечерней службе в храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" Успенского монастыря. Как здесь душевно, строго и тепло!" - написал Клешко.

В Следственном комитете местным журналистам сообщили, что в квартире депутата "обнаружено несколько предсмертных записок". Впрочем, в СМИ уже появились комментарии хорошо знавших покойного коллег, которые подвергают сомнению версию самоубийства.

"В самоубийство не верю. И не поверю. Наше почти 30-летнее знакомство эту версию исключает. Не такой он был человек. И накануне самоубийства службу в монастыре не выстаивают", — цитирует Ngs24 политического аналитика, журналиста Александра Чернявского.

Телеканал ТВК, на котором долгое время работал Клешко, рассказывает, что журналистикой он начал заниматься с 90-х гг.

"Долгое время был бессменным ведущим программы "После новостей" на ТВК. В 1996 г. стал депутатом Горсовета Красноярска. С 2001 г. являлся депутатом заксобрания края.

В 2014 г. стал победителем Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион" в номинации "Лучший интервьюер" за интервью в программе "После новостей" с бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным. В 2017 г. Алексей Клешко был награжден знаком отличия "За заслуги перед городом Красноярском", - говорится на сайте телеканала.

Журналисты ТВК также отмечают, что из этого же дома 29 мая 2017 г. выпал из окна вице-мэр Красноярска, руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Юрий Парыгин.

В издании Ngs24 также вспомнили, что во время скандала с законом о повышении депутатской зарплаты, Клешко пообещал, что не будет голосовать "за".

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В Красноярске вице-спикер заксобрания выпал из окна. Недавно из того же дома выпал вице-мэр

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Теги: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко, Клешко, Красноярск, погиб, несчастный случай



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