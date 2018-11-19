В заксобрании Красноярского края назвали "невосполнимой потерей" гибель вице-спикера Клешко

В Законодательном собрании Красноярского края официально подтвердили гибель вице-спикера Алексея Клешко.

Напомним, тело 48-летнего депутата нашли под окнами его квартиры. Отмечается, что жил Клешко на 12-м этаже, по предварительным данным, квартира была заперта изнутри. В Следственном комитете местным журналистам сообщили, что в жилище "обнаружено несколько предсмертных записок". Однако коллеги парламентария заявили, что в версию самоубийства категорически не верят.

В заксобрании Красноярского края Накануне.RU подтвердили, что Алексей Клешко скончался 19 ноября на 49-м году жизни. Местные власти выразили свои соболезнования в связи с кончиной политика его родным и близким.

"Уход Алексея Михайловича - невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - добавили в заксобрании.

Кто будет исполнять обязанности Клешко в парламенте, пока неизвестно.