Польский премьер процитировал Ленина в обсуждении "Северного потока — 2"

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Польский премьер процитировал Ленина в обсуждении "Северного потока — 2"

Москва может вторгнуться на Украину, как только достроит газопровод "Северный поток — 2", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По информации агентства PAP, такое заявление прозвучало в ходе конференции "Будущее трансатлантических отношений", которая прошла в Гамбурге.

Опасность проекта "Северный поток — 2", по словам Моравецкого, заключается в том, что украинская газотранспортная система в случае его реализации окажется "уже не нужна", и тогда, вероятно, президент РФ Владимир Путин "пойдёт на Киев".

"Вы будете удивлены тем, кого я процитирую, но Ленин (Владимир Ильич, — прим.) однажды сказал, что капиталисты так жадны, что сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим, — отметил польский премьер. — Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ, они сделают много денег, и мы попросим американцев дать нам зонт безопасности против Москвы".

Напомним, Украина многократно призывал Запад остановить "Северный поток — 2". После того как стало ясно, что это не удастся сделать, Киев объявила "план Б" — потребовать от России $12 млрд за неиспользование своей ГТС после 2019 года. При этом Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не останется без транзита газа, если он будет экономически обоснованным.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала НАТО обезопасить Европу от "Северного потока — 2".

Позже глава МИД страны Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились вместе противодействовать строительству газопровода, который якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность".

Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK(2017)|Фото: nord-stream2.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Польский премьер процитировал Ленина в обсуждении "Северного потока — 2"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Матеуш Моравецкий, Польша, Северный поток — 2, Nord Stream — 2, Ленин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети