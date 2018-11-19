Польский премьер процитировал Ленина в обсуждении "Северного потока — 2"

Москва может вторгнуться на Украину, как только достроит газопровод "Северный поток — 2", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По информации агентства PAP, такое заявление прозвучало в ходе конференции "Будущее трансатлантических отношений", которая прошла в Гамбурге.

Опасность проекта "Северный поток — 2", по словам Моравецкого, заключается в том, что украинская газотранспортная система в случае его реализации окажется "уже не нужна", и тогда, вероятно, президент РФ Владимир Путин "пойдёт на Киев".

"Вы будете удивлены тем, кого я процитирую, но Ленин (Владимир Ильич, — прим.) однажды сказал, что капиталисты так жадны, что сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим, — отметил польский премьер. — Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ, они сделают много денег, и мы попросим американцев дать нам зонт безопасности против Москвы".

Напомним, Украина многократно призывал Запад остановить "Северный поток — 2". После того как стало ясно, что это не удастся сделать, Киев объявила "план Б" — потребовать от России $12 млрд за неиспользование своей ГТС после 2019 года. При этом Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не останется без транзита газа, если он будет экономически обоснованным.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала НАТО обезопасить Европу от "Северного потока — 2".

Позже глава МИД страны Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились вместе противодействовать строительству газопровода, который якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность".