19 Ноября 2018
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Политика В России

В Кремле отреагировали на заявления Польши о войне из-за "Северного потока"

В Кремле прокомментировали слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Россия, якобы, может начать наступление на Украину после завершения строительства "Северного потока - 2".

Опасность проекта, по словам Моравецкого, заключается в том, что украинская газотранспортная система в случае его реализации окажется "уже не нужна", и тогда, вероятно, президент РФ Владимир Путин "пойдет на Киев". Польский премьер даже процитировал Ленина.

В Москве считают такие заявления инсинуацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их попыткой навязать странам ЕС сжиженный природный газ (СПГ) из США, передает Regnum.

По словам официального представителя Кремля, подобные заявления являются попыткой политизировать коммерчески эффективный проект, выгодный как для РФ, так и для ЕС.

Напомним, Украина многократно призывала Запад остановить "Северный поток - 2". После того, как стало ясно, что это не удастся сделать, Киев объявил "план Б" - потребовать от России $12 млрд за неиспользование своей ГТС после 2019 года. При этом Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не останется без транзита газа, если он будет экономически обоснованным.

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В Кремле отреагировали на заявления Польши о войне из-за "Северного потока"

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Теги: северный поток-2, польша, дмитрий песков, матеуш моравецкий



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