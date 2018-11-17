Москвичи публикуют видео пожара на НПЗ

Москвичи публикуют видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Горожане отмечают, что огонь и дым вижно даже из отдаленных районов города, передает корреспондент Накануне.RU.

Огнеборцы продолжают ликвидировать пожар. В управлении МЧС по Москве Накануне.RU сообщили, что на месте находится порядка 33 единиц техники и более 100 человек личного состава МЧС.

"По данному адресу по предварительной информации происходит загорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов", - отметили в МЧС.