Депутат Госдумы призвал закрыть МНПЗ на капремонт

Депутат Госдумы Валерий Рашкин потребовал закрыть на капитальный ремонт Московский НПЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

С этой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, он предложил "закрыть на капитальную реконструкцию это предприятие, а лучше вообще вывести его за территорию столицы".

"Вопрос крайне важный и касается жизни и здоровья жителей столицы, ведь следующей катастрофы на московском НПЗ, боюсь, многие москвичи могут и не пережить", – говорится в запросе депутата.

Отмечается, что НПЗ нуждается в незамедлительном приведении в соответствующее техническое состояние. Дальнейшая эксплуатация предприятия, по мнению Рашкина, несет реальную угрозу жизни и здоровью москвичей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 17 ноября на заводе в Капотне загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. Горожане отмечали, что огонь и дым было видно даже из отдаленных районов города. Вместе с тем Мосэкомониторинг не зафиксировал роста концентрации загрязняющих веществ в воздухе.