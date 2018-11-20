20 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Депутат Госдумы призвал закрыть МНПЗ на капремонт

Депутат Госдумы Валерий Рашкин потребовал закрыть на капитальный ремонт Московский НПЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

С этой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, он предложил "закрыть на капитальную реконструкцию это предприятие, а лучше вообще вывести его за территорию столицы".

"Вопрос крайне важный и касается жизни и здоровья жителей столицы, ведь следующей катастрофы на московском НПЗ, боюсь, многие москвичи могут и не пережить", – говорится в запросе депутата.

Отмечается, что НПЗ нуждается в незамедлительном приведении в соответствующее техническое состояние. Дальнейшая эксплуатация предприятия, по мнению Рашкина, несет реальную угрозу жизни и здоровью москвичей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 17 ноября на заводе в Капотне загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. Горожане отмечали, что огонь и дым было видно даже из отдаленных районов города. Вместе с тем Мосэкомониторинг не зафиксировал роста концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Госдумы призвал закрыть МНПЗ на капремонт

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, Валерий Рашкин, МНПЗ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.11.2018 12:03 Мск Собянин сообщил о ликвидации пожара на МНПЗ
Ранее 17.11.2018 09:36 Мск Москвичи публикуют видео пожара на НПЗ
Ранее 17.11.2018 08:37 Мск В Москве горит нефтеперерабатывающий завод

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 297

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети