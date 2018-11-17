Собянин сообщил о ликвидации пожара на МНПЗ

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ликвидирован. Об этом в twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает корреспондент Накануне.RU.

На заводе сегодня загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

"Авария ликвидирована. Спасибо сотрудникам МЧС и персоналу завода за четкие и слаженные действия", - написал Собянин. Он добавил, что уже прошли переговоры с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым об устранении последствий.

"Дефицита топлива на заправочных станциях Москвы не будет. Но, самое главное, обошлось без жертв", - добавил мэр Москвы.