16 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

МВФ выставил Украине новое условие - поднять цены на отопление

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов рассмотреть новую программу "сотрудничества" с Украиной, но сделает это только после утверждения Верховной радой госбюджета на следующий год и повышения тарифов на отопление. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.
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Он отметил, что на прошлой неделе в Киев приезжала группа экспертов МВФ для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы Stand-by объемом $3,9 млрд, рассчитанной на 14 месяцев.

Ранее Накануне.RU сообщало, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5%, а до 2020 года увеличатся еще на 40%, притом что с 2014 года газ подорожал почти в 7 раз.

Тарифы на отопление на Украине с 2014 год выросли в 2,5-3 раза для домов с тепломерами и не менее чем в 10 раз для домов без тепломеров - с 3,5 до 30-40 грн за кв. м в месяц и более.

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МВФ выставил Украине новое условие - поднять цены на отопление

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Теги: Украина, отопление, МВФ, тариф



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