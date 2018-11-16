16 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Сотрудникам Facebook запретили пользоваться продукцией Apple

Глава компании Facebook Марк Цукерберг запретил менеджерам соцсети пользоваться устройствами Apple.
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Как пишет The New York Times, миллиардер отреагировал на интервью гендиректора Apple Тима Кука вскоре после того, как разгорелся скандал вокруг утечки данных пользователей социальной сети и исследовательской компании Cambridge Analytica.

"Мы не собираемся торговать вашей частной жизнью",— заявил глава Apple в марте 2018 года, таким образом, противопоставив свою компанию Facebook. Вскоре после этого Цукерберг сообщил своим менеджерам, что они должны пользоваться только мобильными устройствами на операционной системе Android, минуя iPhone, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, вмешивалась в выборы по всему миру.

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Сотрудникам Facebook запретили пользоваться продукцией Apple

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Теги: Facebook, Apple, iPhone



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