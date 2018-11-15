15 Ноября 2018
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Политика В России ДНР и ЛНР

Путин раскритиковал реакцию Запада на выборы в ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада на прошедшие в непризнанных республиках Донбасса выборы.
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Глава государства призвал в первую очередь осудить "политически мотивированные" убийства в этих республиках, сообщает РИА Новости.

Напомним, США заявили, что присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных "выборов", прошедших 11 ноября, "на контролируемой Россией Восточной Украине".

Владимир Путин(2018)|Фото: kremlin.ru

Американские власти пообещали вводить ограничительные меры в отношении России до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что ДНР и ЛНР отторгнуты и брошены Украиной

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Путин раскритиковал реакцию Запада на выборы в ДНР и ЛНР

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Теги: владимир путин, выборы, донбасс



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