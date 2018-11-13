13 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом Крым ДНР и ЛНР

США грозят новыми антироссийскими санкциями

Американские власти пообещали вводить ограничительные меры в отношении России до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.
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"Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных "выборов", прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине", — говорится в сообщении Госдепа.

Там считают, что выборы противоречат Минским договоренностям, а Вашингтон продолжат вводить антироссийские санкции до тех пор, пока власти РФ не выполнит пункты этих соглашений.

Как заявили в Кремле, ДНР и ЛНР отторгнуты и брошены Украиной, сообщает РИА "Новости".

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин набрал 60,85% голосов, однако эта уверенная победа говорит скорее о том, что лично Пушилина народ почти не поддерживает или поддерживает постольку, поскольку поддерживает существование самой ДНР, а Пушилин – просто ее глава. Ведь к выборам главы ДНР не был допущен ни один реальный конкурент: Александра Ходаковского не выпустили из России, Павла Губарева обвинили в том, что он якобы подделывал подписи (хотя легко может набрать не меньше голосов, чем Пушилин), Игоря Хамикзянова (первого командующего "народной армией") не допустили к регистрации, попутно обвинив в инсценировке покушения на себя.

В этих условиях, когда четыре вообще никому не известных кандидата, не имеющих ни малейших шансов на победу, набирают в сумме 40%, можно утверждать, что 40% голосовали не за них, а сознательно против Пушилина. Это огромный процент, и Пушилину только предстоит расположить к себе все население ДНР. При этом ему реально нельзя вменить никаких вразумительных обвинений. Он предельно четко выражает позицию России и пользуется полной поддержкой в Кремле. Просто его антропологический типаж, видимо, у многих вызывает недоверие на контрасте с трагически погибшим Александром Захарченко. Он был воином, и в условиях войны люди интуитивно опасаются, как бы политики не сдали то, что было завоевано.

В ЛНР и.о. главы республики Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов после обработки 100% бюллетеней. Тоже полностью ожидаемая победа.

На выборах в парламенты республик получены следующие результаты. В ЛНР общественное движение "Мир Луганщине" получает 74,1% голосов, общественное движение "Луганский экономический союз" - 25,2%. Четыре года назад было соответственно 69,4% и 22,2%. То есть "Мир Луганщине" дополнительно получит еще несколько мест в парламенте.

В ДНР тоже обработано 100% бюллетеней. Общественное движение "Донецкая Республика" набирало 72,5%, общественное движение "Свободный Донбасс" – 26%. Четыре года назад было соответственно 68,3% и 31,7%. Это значит, что "Донецкая Республика" также несколько увеличит свое присутствие в парламенте.

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США грозят новыми антироссийскими санкциями

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Теги: США, санкции, Донбасс



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