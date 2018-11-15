15 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Наталья Комарова раскрыла журналистам подробности встречи с Владимиром Путиным

Губернатора Югры Наталью Комарову во время пресс-конференции спросили о встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Журналистов интересовало, что осталось за кадром встречи, о чем не писали в прессе, а также какие конкретно темы губернатор обсудила с главой государства.

"Обо всем было написано. Даже о том, чего не было. Не буду соревноваться в этом смысле с журналистами пропускаю эту часть вопроса", - заявила Наталья Комарова. По ее словам, во время встречи обсуждалось несколько вопросов, были отданы поручения, которые сейчас отрабатываются со специальными ведомствами. Обсуждалось строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство двух мостов через Обь, Северно-широтный ход. Блок вопросов был посвящен теме диверсификации в нефтегазодобыче. Обсуждалось ускорение передачи геологической информации о месторождении. Сейчас такой информацией распоряжаются от трех до пяти лет и только потом ее передают государству. "Мы считаем, что достаточного одного года, а затем передавать информацию государству, которое может вовлекать недропользователей", - заявила Наталья Комарова.

Также, по ее словам, обсуждался новый режим налогообложения.

"Всем известно, что компании которые занимаются нефтедобычей, несут самую большую налоговую нагрузку и менее всего льготируемы. Плюс это направление деятельности влияет на доходную базу нашего региона. Мы заинтересованы, чтобы с большей активностью осуществлялась добыча углеводорода в нашем регионе. Мы создаем для этого условия и настаиваем, чтобы и Российская Федерация должным образом регулировала эту тему", - подчеркнула глава региона.

Кроме того, Наталья Комарова сообщила, что обсуждала с президентом создание на территории ЦОДов, и имущество Минобороны, расположенное в Ханты-Мансийске.

Напомним, президент России Владимир Путин совершил визит в Югру 26 октября. В Ханты-Мансийске президент провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где заявил о необходимости доработать стратегию национального развития России.

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Наталья Комарова раскрыла журналистам подробности встречи с Владимиром Путиным

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Теги: Наталья Комарова, Владимир Путин, встреча



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