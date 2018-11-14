14 Ноября 2018
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Наука и техника Сибирский ФО

В Сибирском федеральном университете начали разработку первой российской технологии диагностики хронического лимфолейкоза

В Сибирском федеральном университете начали разрабатывать первую российскую технологию диагностики хронического лимфолейкоза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как отмечается, в настоящее время в России нет отечественных производителей наборов реагентов для выявления делении 17p (утраты участка хромосомы) у пациентов с хроническим лимфолейкозом.

Ученые университета разрабатывают такой ДНК-зонд на базе лаборатории Красноярского филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России.

Делеция 17р, наряду с делецией 11q и наличием  дополнительной хромосомы 12, считаются маркерами лимфолейкоза. Новая технология позволит определить наличие "поломок" в 17 хромосоме путем FISH-анализа.

Инструмент этот может в дальнейшем использоваться и для выявления других хромосомных аномалий при различных злокачественных новообразованиях, а также ускорить и удешевить этот процесс, отметили в вузе.

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В Сибирском федеральном университете начали разработку первой российской технологии диагностики хронического лимфолейкоза

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Теги: СФУ, ДНК, зонд, хромосома, лимфолейкоз



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