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Армия и ВПК В России

В Минобороны заверили, что "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений на судоремонтном заводе во время падения крана на палубу.

Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

Оценку проводила специально созданная комиссия. Замминистра отметил, что плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске были выполнены в полном объеме.

Ранее СМИ писали, что плавдок и "Адмирал Кузнецов" повреждены серьезней, чем сообщалось.

Напомним, авианосец проходил плановый доковый ремонт. 31 октября произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены цистерны плавдока ПД-50, и последний ушел под воду. Сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" получил повреждения из-за падения на него крана.

Плавучий док принадлежит 82-му судоремонтному заводу, основным акционером которого является "Роснефть". Сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может подать иск к "Роснефти" на сумму нанесенного "Адмиралу Кузнецову" ущерба.

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В Минобороны заверили, что "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений

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Теги: адмирал кузнецов, мурманск, плавучий док



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