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Затонувший в Мурманске плавучий док решено поднять

Затонувший в Мурманске плавучий док ПД-50, который ушел на дно во время ремонта российского авианосца "Адмирал Кузнецов", будет поднят.

Как сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в противном случае будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Способы и сроки работы пока неизвестны. Однако на месте происшествия работает бригада водолазов.

Мантуров отметил, что проблема с затонувшим доком не скажется на сроках ремонта судна, сообщает РИА "Новости".

Напомним, авианосец проходил плановый доковый ремонт. 31 октября произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены цистерны плавдока ПД-50, и последний ушел под воду. Сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" получил повреждения из-за падения на него крана.

лавучий док принадлежит 82-му судоремонтному заводу, основным акционером которого является "Роснефть". Сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может подать иск к "Роснефти" на сумму нанесенного "Адмиралу Кузнецову" ущерба.

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Затонувший в Мурманске плавучий док решено поднять

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Теги: плавучий док, ПД-50, Адмирал Кузнецов



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