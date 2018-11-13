13 Ноября 2018
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Политика Тюменская область

Спикер тюменской думы предложил ликвидировать депутатские приемные

Спикер думы Тюмени Евгений Заболотный заявил, что имеющиеся сегодня 23 депутатские приемные надо ликвидировать и изменить сам подход к встречам депутатов с людьми, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, сейчас в городе работают 23 приемные, которые нужно содержать – в частности, оплачивать "коммуналку".

"Их все надо убирать. Пока это только идея. У депутатов разные мнения есть на этот счет", - заявил Заболотный на первой пресс-конференции в новом статусе.

Он считает, что нужно найти в Тюмени помещения, соответствующие работе депутата, вблизи которых развита транспортная схема.

"Все остальное депутат может выстроить сам. Например, через ТОСы, у которых есть помещения. Это должен быть совершенно иной формат работы избирателей и депутата, все должно быть заранее продумано. График депутатов тоже не надо жестко регламентировать решением думы. Каждый депутат сам будет решать, в какое время и когда ему принимать население", - резюмировал Заболотный.

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Спикер тюменской думы предложил ликвидировать депутатские приемные

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Теги: Евгений Заолотный, депутатская приемная



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