Спикер тюменской думы предложил ликвидировать депутатские приемные

Спикер думы Тюмени Евгений Заболотный заявил, что имеющиеся сегодня 23 депутатские приемные надо ликвидировать и изменить сам подход к встречам депутатов с людьми, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, сейчас в городе работают 23 приемные, которые нужно содержать – в частности, оплачивать "коммуналку".

"Их все надо убирать. Пока это только идея. У депутатов разные мнения есть на этот счет", - заявил Заболотный на первой пресс-конференции в новом статусе.

Он считает, что нужно найти в Тюмени помещения, соответствующие работе депутата, вблизи которых развита транспортная схема.

"Все остальное депутат может выстроить сам. Например, через ТОСы, у которых есть помещения. Это должен быть совершенно иной формат работы избирателей и депутата, все должно быть заранее продумано. График депутатов тоже не надо жестко регламентировать решением думы. Каждый депутат сам будет решать, в какое время и когда ему принимать население", - резюмировал Заболотный.