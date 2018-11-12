12 Ноября 2018
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Новый спикер тюменской гордумы проведет большую пресс-конференцию с "конструктивной прессой"

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный 13 ноября с утра в своем кабинете проведет первую большую пресс-конференцию в новой должности. Как сообщает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась на официальном сайте гордумы за сутки до мероприятия.

Любопытство и недоумение вызвал сам текст пресс-релиза, где указаны темы, на которые спикер хочет поговорить: "изменение структуры и регламента работы думы, депутатов; бюджет на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годы; диалог с конструктивной прессой".

Особое внимание привлекла последняя формулировка: "диалог с конструктивной прессой". В пресс-службе муниципального парламента затруднились пояснить смысловую нагрузку странного словосочетания: "завтра можно будет и спросить об этом".

Впрочем, в социальных сетях тюменцы, не дожидаясь ответа, уже начали гадать над тайным "посылом".

"В федеральном законе о СМИ нет такого понятия, как "конструктивная пресса". Зато там есть четкое определение термину "цензура" - явление, которое недопустимо и преступно. Не является ли в данном контексте слово "конструктивная" завуалированным синонимом слова "лояльная"?" - задаются вопросом наблюдатели.

Стоит также добавить, что последние анонсы нововведений в избранном в сентябре составе думы вызвали большие вопросы у общественности. В частности, в прошлом месяце появилась информация о готовящихся изменениях в регламенте городского парламента, где, якобы, спикер нормотворческого органа решил затруднить сложившуюся ранее практику свободного посещения гражданами заседаний думы и ее комиссий, а также публичных выступлений общественников.

Напомним, Евгений Заболотный избрался в гордуму с поста заместителя губернатора Тюменской области.

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Новый спикер тюменской гордумы проведет большую пресс-конференцию с "конструктивной прессой"

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Теги: пресс-конференция, Евгений Заболотный, тюменская городская дума, конструктивная пресса



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