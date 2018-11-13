13 Ноября 2018
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Политика Курганская область

Шестой по счету. Еще один замгубернатора Курганской области отправлен в отставку

13 ноября стало известно об увольнении очередного заместителя врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

На этот раз должность покидает директор департамента экономического развития Зауралья Константин Ермаков. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили Накануне.RU собственные источники в правительстве региона.

Ермаков приступил к своим обязанностям 17 сентября этого года с приставкой "и.о.", однако он не оправдал доверия нового главы региона - Шумков неоднократно высказывался критично в адрес Ермакова и был недоволен его работой.

Как ранее сообщало Накануне.RU, заявления на увольнение написали уже пять заместителей главы региона. Ермаков - шестой.

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Шестой по счету. Еще один замгубернатора Курганской области отправлен в отставку

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Теги: Константин Ермаков, экономическое развитие, департамент, увольнение, Вадим Шумков



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