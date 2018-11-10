В Московской области семья погибла в своей квартире при невыясненных обстоятельствах

В Электростали Московской области обнаружены тела семейной пары и двоих детей. Все они погибли в своей квартире, причины неизвестны.

Признаков насильственной смерти нет, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области. На место выехали сотрудники газовой службы, но замеры показали отсутствие газовых примесей в воздухе.

Эксперты изучают продукты, которые накануне члены семьи употребили в пищу. По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления.

На месте работают криминалисты.