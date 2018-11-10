В ПФР объяснили правила выплаты соцпенсий работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры по действующему законодательству не получают социальную пенсию по старости. Разъяснения дал Пенсионный фонд России в ответ на публикации о якобы меняющихся условиях выплаты социальных пенсий.

Поводом для публикаций послужил проект приказа Минтруда, разъясняющий правила выплаты социальных пенсий. В нем, в частности, сказано, что приостановление выплаты социальной пенсии по старости осуществляется после того, как ее получатель нашел работу.

Норма уже закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечении, сообщили ТАСС в пресс-служб ведомства.

Социальная пенсия по старости не выплачивается гражданам страны, достигшим пенсионного возраста в период выполнения работы. Она назначается гражданам, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости.