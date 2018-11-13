ПФР: в России работает почти каждый четвертый пенсионер

Около 9,25 млн из почти 40 млн получателей страховой пенсии в России имеют официальное трудоустройство.

Как сообщает Пенсионный фонд РФ, численность работающих пенсионеров в России изменяется в течение года. Кроме того, некоторые из пенсионеров, которые числились работающими на 1 октября, могли заключить трудовой договор в августе или сентябре, - таким образом, фактически они получают проиндексированную пенсию.

"Если пенсионер прекращает работать, его пенсия повышается на все индексации, которые были за время трудоустройства. И даже в случае нового трудоустройства пенсионеру будет выплачиваться проиндексированная пенсия, ее размер не уменьшится", - отметили в ПФР, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, работающие пенсионеры по действующему законодательству не получают социальную пенсию по старости. Разъяснения дал Пенсионный фонд России в ответ на публикации о якобы меняющихся условиях выплаты социальных пенсий.

Поводом для публикаций послужил проект приказа Минтруда, разъясняющий правила выплаты социальных пенсий. В нем, в частности, сказано, что приостановление выплаты социальной пенсии по старости осуществляется после того, как ее получатель нашел работу.

Норма уже закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечении.