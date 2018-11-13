ПФР: в России работает почти каждый четвертый пенсионер

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

ПФР: в России работает почти каждый четвертый пенсионер

Около 9,25 млн из почти 40 млн получателей страховой пенсии в России имеют официальное трудоустройство.

Как сообщает Пенсионный фонд РФ, численность работающих пенсионеров в России изменяется в течение года. Кроме того, некоторые из пенсионеров, которые числились работающими на 1 октября, могли заключить трудовой договор в августе или сентябре, - таким образом, фактически они получают проиндексированную пенсию.

"Если пенсионер прекращает работать, его пенсия повышается на все индексации, которые были за время трудоустройства. И даже в случае нового трудоустройства пенсионеру будет выплачиваться проиндексированная пенсия, ее размер не уменьшится", - отметили в ПФР, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, работающие пенсионеры по действующему законодательству не получают социальную пенсию по старости. Разъяснения дал Пенсионный фонд России в ответ на публикации о якобы меняющихся условиях выплаты социальных пенсий.

Поводом для публикаций послужил проект приказа Минтруда, разъясняющий правила выплаты социальных пенсий. В нем, в частности, сказано, что приостановление выплаты социальной пенсии по старости осуществляется после того, как ее получатель нашел работу.

Норма уже закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ПФР: в России работает почти каждый четвертый пенсионер

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсионеры, ПФР, пенсия, работа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2018 10:27 Мск В ПФР объяснили правила выплаты соцпенсий работающим пенсионерам
Ранее 09.11.2018 14:00 Мск Работающим пенсионерам прекратят выплачивать социальную пенсию по старости

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 323

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети