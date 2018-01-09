В Пермском крае за день собрали необходимый минимум в поддержку Владимира Путина

В Пермском крае стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, действующий глава государства за один день заручился поддержкой 7,5 тыс. пермяков. Начальник отдела партийного строительства РИК партии "Единая Россия" Пермского края Станислав Швецов, руководящий процессом сбора подписей, не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив, что о количестве подписей говорить пока рано.

"Сегодня в Пермском крае стартовал сбор подписей в поддержку Путина. Говорить о количестве собранных подписей преждевременно", - сообщил Станислав Швецов.

Сбор подписей будет вестись до 12 января в Перми, Березниках, Губахе и Чернушке.

Напомним, что Владимиру Путину необходимо заручиться поддержкой как минимум 300 тыс. человек с пропорциональными требованиями к количеству (не более 7,5 тыс.) по субъектам федерации.