В Челябинске пройдет Кубок России по прыжкам в воду

В Челябинске с 29 января по 3 февраля пройдет Кубок России по прыжкам в воду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минспорта.

В соревнованиях примут участие чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Южный Урал представят девять спортсменов, в их числе – победители прошлого Кубка России в Смоленске в командных прыжках в разделе "микс", члены юношеской сборной России Григорий Иванов и Мария Бруенок.

Министр спорта региона Леонид Одер подчеркнул, что для города большая честь принимать соревнования такого уровня.

"В наш регион приедут прославленные прыгуны в воду, настоящие легенды российского и мирового спорта. Для жителей посетить соревнования можно совершенно бесплатно"– отметил он.