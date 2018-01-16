"Курганмашзавод" миновал процедуру банкротства из-за статуса монополиста

Предприятие "Курганмашзавод" сумело избежать банкротства благодаря своему статусу монополиста, об этом Накануне.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области.

Ранее белорусский завод "БелОМО" потребовал признать КМЗ банкротом из-за невыплаты по договору поставки изделий - минское предприятие отгрузило на КМЗ детали на сумму более 354 млн рублей, однако "Курганмашзавод" выплатил только около 140 млн рублей.

Оказалось, что "Курганмашзавод" является монополистом в сфере водоснабжения нескольких предприятий и фирм города. Среди них - близлежащие "Молоко Зауралья", типография "Дамми", АК "Корвет", завод "Курганхиммаш" и другие.