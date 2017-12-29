СМИ: в Москве начали устанавливать заграждения около подземных переходов

СМИ сообщили об установки бетонных блоков-заграждений у входов в подземные переходы метро в столице. По данным РИА Новости, такие ограждения появились у перехода недалеко от станции"Славянский бульвар", в который 25 декабря врезался автобус. Тогда погибли четыре человека, пострадали 11.

Вдоль Кутузовского проспекта можно видеть "деревянные короба", которые надевают на бетонные блоки. По данным РБК, такие же заграждения появились в переходах у метро "Калужская" и "Выхино", очевидцы сообщают о блоках у станций "Тушинская", "Алтуфьево" и "Рязанский проспект".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в пятницу автобус 267-го маршрута врезался в остановку на улице Сходненской на северо-западе Москвы. Пострадали три человека.