400 академиков РАН и ученых написали Путину письмо о катастрофе в управлении наукой

Ученые, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором высказали недовольство ходом реформы академии. Текст письма опубликовала газета "Коммерсантъ".

Авторы письма, под которым подписались около 400 человек, жалуются на стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

"Большинство проблем взаимодействия Институтов и ФАНО возникает именно вследствие неадекватного юридического статуса научных институтов и самой академии. К научным организациям пытаются приложить заведомо для них неприменимые правила обычных бюджетных учреждений, совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей", - говорится в тексте письма.

Ученые подчеркивают, что в результате реформы РАН в государстве создается громоздкая и неработающая система управления наукой.

"Научные работники должны "планировать" - сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно", - утверждают авторы письма.

Ученые также отмечают, что нововведения созданного в 2013 году в ходе реформы РАН ФАНО, "увязывают запланированный рост финансирования институтов РАН в последующие годы с абсурдным требованием пропорционального роста числа публикаций". "Весь стиль и методы работы ФАНО объективно направлены на разрушение науки как таковой, не говоря уже о творческой атмосфере, необходимой для научной деятельности", - отмечается в письме.

Академики просят Путина проявить политическую волю и вернуть РАН все институты, которые были переподчинены ФАНО. При этом подчеркивается, что если сейчас не предпринять никаких мер, то в марте 2018 года новоизбранный президент "примет страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой".

Как сообщает "Коммерсант", в ФАНО оставили письмо без комментариев, а президент РАН Александр Сергеев сослался на то, что коллеги имеют право высказывать свою точку зрения.

Как сообщало Накануне.RU, в 2014 году премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил схему размещения территориальных органов Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Напомним, что территориальные управления стали своего рода компромиссом при обсуждении скандальной реформы РАН между академическим сообществом и лоббистами реформы. Поскольку главной задачей нового агентства стало управление многочисленным имуществом институтов и научных организаций, ученые потребовали, чтобы соответствующие управления появились и на местах.