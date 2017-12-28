В Перми на площади в 180 "квадратов" горело здание "Мотовилихинских заводов"

В Перми произошел пожар в одном из зданий "Мотовилихинских заводов", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о возгорании поступило в 20.40 27 декабря. В 1.11 28 декабря объявлено о локализации и ликвидации огня, в 2.20 – его последствий. Ущерб и причины случившегося устанавливаются. Повреждена мебель и внутренние конструкции здания. Площадь пожара составила 180 "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС. Пресс-секретарь предприятия Татьяна Талызина рассказала Накануне.RU, что пожар затронул административное здание. Снаружи оно не пострадало. На производство происшествие не повлияло.

Отметим, ранее обсуждался перенос 20-километровой железнодорожной ветки Пермь-II - Мотовилиха, которая идет в сторону Камской ГЭС и "Мотовилихинских заводов". Конкретный план краевая администрация до согласования со всеми сторонами не афиширует. Губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал журналистам, что проектные изыскания существуют, но все будет зависеть от РЖД. Проект может затронуть и "заводы": холдинг поставляет сырье и продукцию по ж/д путям. Хотя "Мотовилиха" не возражает против переноса ветки, предприятие настаивает на участии в обсуждении проекта.