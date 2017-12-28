Сегодня утром на одном из торгово-складских комплексов Екатеринбурга произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Титова поступил в 9 часов 22 минуты. На площади в 10 кв.м огнем была повреждена продукция и внутренняя обшивка металлического контейнера, расположенного на территории торгово-складского комплекса.

В тушении были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 11-м часу утра. Причину пожара еще предстоит установить.