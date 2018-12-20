Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева получил 18 лет колонии

В Хабаровске суд вынес приговор по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, обвиняемый Анар Аллахверанов получил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве, совершенным из хулиганских побуждений.

Напомним, 20 августа 2017 года в центре Хабаровска в ходе драки был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям. В декабре 2017 года дело направили в суд.

Напомним, следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера, но не принявшего никаких мер. Также под суд пойдут бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы.