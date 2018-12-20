Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева получил 18 лет колонии

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО В России

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева получил 18 лет колонии

В Хабаровске суд вынес приговор по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, обвиняемый Анар Аллахверанов получил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве, совершенным из хулиганских побуждений.

Напомним, 20 августа 2017 года в центре Хабаровска в ходе драки был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям. В декабре 2017 года дело направили в суд.

Напомним, следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера, но не принявшего никаких мер. Также под суд пойдут бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева получил 18 лет колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Драчев, убийство, Анар Алияр оглы Аллахверанов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.04.2018 08:45 Мск Бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы пойдут под суд
Ранее 28.12.2017 10:22 Мск Дело об убийстве хабаровского пауэрлифтера Драчева направлено в суд
Ранее 09.10.2017 10:25 Мск Следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера Драчева
Ранее 21.09.2017 01:35 Мск Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера Драчева проведет под стражей два месяца
Ранее 19.09.2017 09:17 Мск Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева сдался следователям

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1892

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети