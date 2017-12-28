Перед Новым годом губернатор Пермского края лишил трех министров приставки и.о.

Под конец уходящего года сразу трое исполняющих обязанности министра избавились от приставки и.о. Губернатор Максим Решетников подписал распоряжение о назначении Дмитрия Матвеева министром здравоохранения края и Максима Колесникова министром экономического развития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомств.

Накануне также стало известно о назначении министром природных ресурсов края Дмитрия Килейко.

Напомним, Дмитрий Матвеев возглавил министерство здравоохранения 19 сентября после ухода в отставку прежнего министра Вадима Плотникова. Ранее он занимал пост первого заместителя министра.

Максим Колесников пришел в министерство 1 ноября. До назначения он работал в некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в должности начальника управления мониторинга и реализации комплексных проектов. Имеет степень кандидата экономических наук.

Отметим, что с января 2017 по июль 2017 г. министерство экономического развития Пермского края возглавлял Виктор Агеев.