В Прикамье назначен министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Килейко избавился от приставки "и.о.", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Распоряжение 26 декабря подписал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Дмитрий Килейко окончил геологический факультет Пермского государственного университета. Исполняющим обязанности министра был назначен в августе этого года. До назначения в правительство Пермского края работал в "ПИТЦ Геофизика" ("дочка" "Нефтьсервисхолдинга").