Хоккейная школа из Екатеринбурга, воспитавшая Павла Дацюка, вошла в систему питерского СКА

В Екатеринбурге подписан договор между хоккейным клубом СКА, академией СКА, детско-юношеской спортивной школой "Юность" и Федерацией хоккея Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе петербургского клуба, сотрудничество, организованное в рамках программы "СКА в регионах" совместно с Федерацией хоккея России, направлено на популяризацию и развитие детского хоккея на Среднем Урале. Школа с этого момента получает название "СКА Юность". Ее воспитанники теперь смогут принимать участие в международном турнире "Кубок Газпром нефти" - одном из крупнейших детских хоккейных соревнований Европы, где участвуют исключительно школы, имеющие договоры о сотрудничестве с командами, входящими в состав КХЛ.

Во вторник команда "СКА Юность" стала обладателем главного приза турнира "Кубок Павла Дацюка", который завершился в Екатеринбурге на "Дацюк-Арене". Капитан СКА Павел Дацюк лично поздравил победителей, вручил им Кубок, а всем участникам турнира подарил клюшки.

Стоит отметить, что сам Дацюк также является воспитанником ДЮСШ "Юность".