Заксобрание Прикамья вновь рассмотрит вопрос о референдуме по возвращению прямых выборов мэров

Избирательная комиссия на сегодняшнем заседании рассмотрела ходатайство регионального отделения ПАРНАС о референдуме по возвращению прямых выборов, сообщает "Ъ".

По информации издания, члены избиркома единогласно признали представленный пакет документов соответствующим действующему законодательству. Инициатива должна быть рассмотрена заксобранием Пермского края на ближайшем заседании.

Отметим, что инициатива вносится на рассмотрение уже в третий раз. По словам председателя совета реготделения партии Михаила Касимова, учтен опыт первых двух ходатайств и решение суда об отказе в проведении референдума. Новая редакция инициативы дополнена вопросительной формулировкой "Поддерживаете ли вы принятие проекта закона... в следующей редакции?".

Как сообщало Накануне.RU, ходатайство о проведении референдума по вопросу возврата прямых выборов глав муниципалитетов и районов в мае было направлено в краевой избирком.

В частности, на референдум предлагалось внести проект закона Пермского края "О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Пермском крае на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления". Суть законопроекта в том, чтобы все главы городских округов и муниципальных районов в крае (кроме ЗАТО Звездный) избирались напрямую жителями и возглавляли местные администрации.

Избирательная комиссия Пермского края признала соответствующим законодательству документы инициативной группы. Проект был отправлен в заксобрание и отклонен депутатами. Главной причиной отклонения инициативы стало отрицательное заключение государственно-правового управления аппарата заксобрания.

Активисты пытались оспорить решение парламентариев через суд, но безуспешно.