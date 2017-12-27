Глава Челябинска Евгений Тефтелев высказался против реконструкции площади Революции, передает корреспондент Накануне.

Напомним, проект предусматривает существенные изменения центральной части города и требует значительных финансовых вложений.

По мнению градоначальника, проект должен пройти публичные слушания, однако Евгений Тефтелев считает, что площадь Революции является культурной ценностью города.

"Площадь Революции очень хорошо выглядит. Я считаю, что центр города и площадь Революции — это культурная ценность города Челябинска и, наверно, не все надо превращать в центр флешмобов", - подчеркнул он.