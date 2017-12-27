Глава Челябинска лично следит за "тефтелевыми кучами"

Глава Челябинска заявил, что лично контролирует ситуацию по вывозу снега в городе. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам градоначальника, выражение "тефтелевы кучи" больше относилось к 2015 году, в настоящий момент вопрос решен.

"Действительно, когда возникло это понятие, это больше относилось к 2015 году, когда не было организации, которая вывозила снег. Новая организация, с которой был заключен контракт, этим не занималась. Сегодня есть четкий отработанный контракт. Сегодня, когда появляется эта ласковая информация, я в точечном режиме обращаю внимание "Южуралмоста". Считаю, что этот вопрос на сегодня исчерпан. Снег мы вывозим и будем вывозить. А ситуацию по кучам контролирую я сам. Они же мои, именные", - подчеркнул глава города.