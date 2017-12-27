Челябинскую городскую свалку планируют закрыть к маю 2018 года

Челябинские власти рассчитывают полностью закрыть городскую свалку к маю 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам градоначальника, работа идет по утвержденной "дорожной карте". Первый этап необходимый для проекта рекультивации городской свалки пройден.

"Ждем процедур, связанных с регоператором. Это необходимая часть, чтобы нам возить мусор на другую свалку. Это, предположительно, Полетаево, запасной вариант Копейск. Сегодня оба процесса находятся в юридической плоскости. Все необходимые работы сделаны", - подчеркнул он.

Свалку будут закрывать поэтапно. С 1 января бюджетные организации начнут вывозить мусор уже на полигон в Полетаево. В дальнейшем будет выбран регоператор, а свалку закроют.

"Я рассчитываю, что в апреле – мае мы этот вопрос решим", - подчеркнул он.

Также он напомнил, что деньги на рекультивацию свалки предусмотрены в областном и федеральном бюджетах.