Администрация Челябинска выкупит имущественный комплекс обанкротившегося "ЧелябГЭТ"

В 2018 году администрация Челябинска планирует выкупить имущественный комплекс обанкротившегося "ЧелябГЭТ". Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он напомнил, что в этом году было выкуплено имущество МУП "ЧАТ", которое передано новому транспортному предприятию ООО "Общественный городской транспорт".

В настоящий момент на маршрутах работают 130-150 автобусов. Кроме того, продолжается ремонт старых автобусов. Также город приобрёл в этом году 10 новых "экологически чистых" автобусов.

Также глава города надеется, что в следующем году удастся решить вопрос по перевозке льготников маршрутками, "один удачный пример уже есть".