Объявлен конкурс на должность гендиректора фонда капремонта Пермского края

Региональная служба по тарифам объявила конкурс на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края. Прием заявок продлится до 14 января, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс проводится в три этапа: анализ анкетных данных, тестирование на знание законодательства и собеседование, уточнили в пресс-службе фонда. Третий этап проводится в очной форме. По итогам собеседования участник получит от 1 до 5 баллов от конкурсной комиссии. При равенстве баллов победитель будет определен путем открытого голосования комиссии, в которую вошли представители РСТ во главе с руководителем Антоном Удальевым, депутаты заксобрания и общественники.