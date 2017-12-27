Глава администрации Тюмени возглавил национальный рейтинг мэров

Глава администрации Тюмени Александр Моор занял первое место в "Национальном рейтинге мэров" по итогам 2017 г. Итоговое исследование подготовили Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

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Как отмечают аналитики, в течение года оценки работы Александра Моора со стороны экспертов "Национального рейтинга" не отличались стабильностью, однако он никогда не удалялся далеко от тройки призеров. Безусловно, на успех Александра Моора оказали влияние высокие позиции, полученные Тюменью в некоторых тематических исследованиях. Особо в этом смысле следует отметить рейтинг наиболее удобных для жизни городов России, составленный на основании социологических исследований Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Конец года отмечен важным изменением системы управления муниципалитета: на законодательном уровне предопределен переход от двуглавой, к одноглавой модели, которая объединит должности главы города и главы городской администрации. Напомним, решение об изменении устава Тюмени было принято депутатами на последнем в этом году заседании городской думы. Ранее изменения поддержали жители города на публичных слушаниях.

Намеченная реорганизация только укрепила положение Александра Моора. Помимо того, что эксперты "Национального рейтинга" в основном считают одноглавую систему более эффективной, многие из них полагают, что Александр Моор имеет отличные шансы занять в будущем году объединенную должность.

По своим ресурсам Тюмень заметно превосходит подавляющего большинства городов, отмечают аналитики "Национального рейтинга". Местная администрация при взаимодействии с областными властями имеет очень серьезные возможности для реализации собственных проектов и более независима от Москвы в финансовых возможностях. Продемонстрировал это, в частности, отказ от федеральных денег на благоустройство города к ЧМ-2018.

Среди событий самого последнего времени эксперты отметили отказ мэрии он сноса нестационарных торговых объектов. Тут можно было бы похвалить "отцов города" за гибкость, если бы дело обошлось без вмешательства прокуратуры.

Социальное благополучие муниципалитета опирается также на очень высокий по российским меркам средний уровень заработной платы. Однако то, что ресурсы сами по себе, не гарантируют итогового успеха в "Национальном рейтинге", наглядно показал пример Сергея Собянина, имевшего, к тому же, несоизмеримо больший политический вес, чем Александр Моор.