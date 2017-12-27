На Среднем Урале за взятку осужден экс-глава ОЭБиПК городской полиции

На Среднем Урале бывший начальник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Заречного признан виновным в получении взятки в крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 6 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что днём 14 сентября прошлого года экс-силовик прибыл в офис екатеринбургского филиала одного из банков и потребовал от управляющего взятку в размере 600 тыс. руб. за проведение проверки по его заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в передаче материалов в следственный отдел для возбуждения уголовного дела.

На следующий день полицейский позвонил управляющему банка и сообщил, что пока он не получит денег, проверки проводиться не будет. Днём 22 сентября управляющий прибыл в служебный кабинет теперь уже бывшего сотрудника полиции, экс-силовик передал сотруднику банка ключи от своего служебного автомобиля ВАЗ-2170 и потребовал положить деньги в бардачок. Банковский работник оставил в машине подсудимого 100 тыс. руб., переданные в качестве взятки. После этого мужчина вернулся в служебный кабинет бывшего полицейского, сообщил ему о выполненном требовании по передаче денег и вышел из кабинета. В этот момент в кабинет подсудимого вошли сотрудники управления собственной безопасности областного полицейского Главка, к которым заблаговременно обратился банковский работник с заявлением о том, что у него вымогаются деньги. Злоумышленник был задержан в своем служебном кабинете.

В ходе следствия проводилась, в частности, судебная лингвистическая экспертиза, в ходе которой исследовались аудио- и видеозаписи, проведённые в ходе оперативных мероприятий по изобличению получателя взятки.