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экономика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


Вектор социалистический: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама по себе КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
27.12.2017
политика ;
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На Среднем Урале за взятку осужден экс-глава ОЭБиПК городской полиции
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

На Среднем Урале бывший начальник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Заречного признан виновным в получении взятки в крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 6 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что днём 14 сентября прошлого года экс-силовик прибыл в офис екатеринбургского филиала одного из банков и потребовал от управляющего взятку в размере 600 тыс. руб. за проведение проверки по его заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в передаче материалов в следственный отдел для возбуждения уголовного дела.

На следующий день полицейский позвонил управляющему банка и сообщил, что пока он не получит денег, проверки проводиться не будет. Днём 22 сентября управляющий прибыл в служебный кабинет теперь уже бывшего сотрудника полиции, экс-силовик передал сотруднику банка ключи от своего служебного автомобиля ВАЗ-2170 и потребовал положить деньги в бардачок. Банковский работник оставил в машине подсудимого 100 тыс. руб., переданные в качестве взятки. После этого мужчина вернулся в служебный кабинет бывшего полицейского, сообщил ему о выполненном требовании по передаче денег и вышел из кабинета. В этот момент в кабинет подсудимого вошли сотрудники управления собственной безопасности областного полицейского Главка, к которым заблаговременно обратился банковский работник с заявлением о том, что у него вымогаются деньги. Злоумышленник был задержан в своем служебном кабинете.

В ходе следствия проводилась, в частности, судебная лингвистическая экспертиза, в ходе которой исследовались аудио- и видеозаписи, проведённые в ходе оперативных мероприятий по изобличению получателя взятки.

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27.12.2017 08:20 Мск | Заречный | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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На Среднем Урале за взятку осужден экс-глава ОЭБиПК городской полиции
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