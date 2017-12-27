Генштаб ВС РФ обвинил Вашингтон в подготовке террористов на своей базе в Сирии

На военной базе США Эт-Танф в Сирийской арабской республике (САР) располагаются отряды боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ), которые там же проходят подготовку, заявил глава Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, эта база находится на границе САР с Иорданом и Ираком.

"По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков, — передаёт РБК слова главы Генштаба ВС РФ. — Они фактически там готовятся. Это фактически — ИГ. Но после проведённой с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — "Новая сирийская армия" и другие", задачей которых является дестабилизация обстановки в регионе".

Согласно данным, приводимым Герасимовым, в Эт-Танфе в настоящее время находится порядка 350 боевиков, ещё около 750 — в Шаддади. Кроме того, он отметил, что вся территория Эт-Танфа блокирована по периметру правительственными войсками Сирии.

По словам генерала армии, была угроза захвата террористами сирийского города Каръятен, чему воспрепятствовала армия президента САР Башара Асада при поддержке российских войск — по формированиям боевиков были нанесены удары.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на базу Хмеймим в Сирию и приказал начать вывод российской военной группировки с территории республики.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался главе государства о количестве выведенной из САР военной техники.