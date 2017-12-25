Лавров опроверг перевод российских военных из Сирии в Египет

Москва не планирует переводить российских военных из сирийского Хмеймима в Египет, заявил глава МИД Сергей Лавров. Ранее появились данные о возможном предоставлении аэродромов Египта для ВКС России.

"Каких – либо переводов наших военных на постоянной основе на территорию Египта из Хмеймима не планируется", - сказал Лавров в эфире RT.

Он отметил, что Россия и Египет ранее подписали соглашение о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры двух стран, которое глава МИД назвал техническим.

Напомним, Владимир Путин 11 декабря приказал вывести части российской группировки в Сирии, но в стране продолжат действовать на постоянной основе два пункта базирования: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. 22 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что его приказ о выводе группировки войск выполнен.