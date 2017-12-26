Предзаказ и фирменные новогодние сеты: что ждет екатеринбуржцев, решивших в новогоднюю ночь заказать роллы и суши

Службы доставки суши и роллов в Екатеринбурге в Новый год, по большей части, не будут работать круглосуточно. Кроме того, позаботиться о новогоднем столе любителям японской кухни стоит заранее, - об этом предупреждают сами службы доставки. Предзаказ на новогоднюю ночь можно сделать уже сейчас. Для клиентов же службы доставки предлагают новые сеты и выгодные предложения, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, "Сушкоф", например, в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно, но, как подчеркивают в службе доставки, заказ на этот день лучше оформить уже сейчас, на определенное время. При этом, минимальная сумма заказа составляет 1,5 тыс. руб.

"Принимаем заказы на 31 декабря! Минимальная сумма заказа в последний день года - 1500 рублей! Работаем круглосуточно, но рекомендуем оформить заказ заранее, так как время ожидания 31 декабря может Вас разочаровать! Успейте оформить заказ", - сообщают в "Сушкоф".

При этом, горожане отмечают, что уже сейчас не могут сделать заказ на 31 декабря.

"Было время на 00.30 31-го декабря, а дальше только на час ночи 1-го января и все", - пожаловалась в официальной группе службы доставки в соцсети одна из пользовательниц.

Служба доставки "Студии суши" в новогоднюю ночь будет работать до 22.30, а заказы будут приниматься до 21.00. 1 января служба доставки начинает работать с 14.00 в обычном режиме - круглосуточно. Предзаказы на новогоднюю ночь уже принимаются: это можно сделать до 30 декабря.

Отметим, что специально для новогодних праздников в "Студии суши" появился новый сет - "Новогодний макси". За 1,5 тыс. руб. клиентов ждут 2 кг роллов. Отмечается, что сет рассчитан на 6-8 персон. Сет состоит из 11 различных видов роллов.

В службе доставки "Хоум Суши" под Новый год для клиентов придумали сразу четыре новых сета: "Новогодний", "Рождественский", "Бенгальский" и "Волшебный". В зависимости от количества роллов и их разновидности цена на сеты колеблется от 899 руб. до 1 тыс. 99 руб. При этом, это "ценник" уже со скидкой, а самый большой сет - "Новогодний" - из 80 роллов, массой более 1,7 кг обойдется как раз в минимальную цену.

Что касается графика работы в Новый год, то по информации "Хоум Суши", 31 декабря прием заказов осуществляется до 19.00. 1 января служба доставки начинает свою работу с 13.00 и будет работать до 2.00; со 2 по 7 января - с 10.00 до 2.00, а 8 января - с 10.00 до 00.00.

"Уже сейчас вы можете оформить предварительные заказы на любую дату! Рекомендуем воспользоваться этой опцией, чтобы ваши блюда приехали к вам в желаемое время!" - отмечают в компании.