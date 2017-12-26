Песков: Призывы Навального к бойкоту выборов стоит изучить на предмет соответствия закону

Призывы Алексея Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, призывы оппозиционера "подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству".

Песков также отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей, передает "Интерфакс".

Накануне ЦИК отказала в регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения Алексея Навального на выборы президента РФ в 2018 году из-за судимости.

Глава ЦИК Элла Памфилова еще летом заявила, что у него нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах.