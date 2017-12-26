В Челябинске открыли главный ледовый городок

В Челябинске открылся главный ледовый городок. В церемонии открытия принял участие глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU пресс-службе городской мэрии.

В этом году городок посвящен предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в апреле 2018 года в Челябинске.

"На создание ледяных шедевров ушло более тысячи кубических метров льда. Городок разделен на площадки по возрастным группам и состоит из 26 основных объектов, для детей и взрослых уже работает восьмиметровая горка "Плей-офф" и пятискатная горка "Овертайм", - рассказали в пресс-службе администрации города.

На главной площади города размещены ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, хоккеистов, сказочных и мультипликационных героев.

Весь городок оснащен современной иллюминацией, впервые в этом году праздничную иллюминацию разместили на Кировке. 800 метров пешеходной зоны украсили 18 тысячами энергоэффективных разноцветных лампочек, а главным декором стало оформление фонтана возле Театра оперы и балета, а также восьмиметровый светящийся снеговик.

Евгения Тефтелев считает, что в этом году властям удалось удивить челябинцев праздничным оформлением.

"Городок великолепный, тематический. Думаю, что в этом году мы удивили челябинцев праздничным оформлением Кировки. Отмечу, что использованы самые современные энергосберегающие лампы, затраты будут минимальные", - подчеркнул он.